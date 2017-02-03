Поранений під час нападу на охоронця Лувра чоловік – у критичному стані

Влада Франції повідомляє, що чоловік, поранений силовиками під час нападу з ножем на охоронця Лувра у Парижі, перебуває у критичному стані.

Під час інциденту 3 лютого, у нападника, який арабською вигукував «Аллагу акбар», вистелили п’ять разів.

Агенція AP, цитуючи французького прокурора, повідомляє, що нападник був «резидентом» Об’єднаних Арабських Еміратів, що прибув до Парижа 26 січня з туристичною візою. За два дні, повідомляють чиновники, він придбав два військових ножі у зброярському магазині Парижа.

Неназвані джерела у силових структурах Єгипту ідентифікували нападника як Абдуллу Ред ах-Хамамі, 29-річного громадянина Єгипту.

Під час п’ятничного нападу один французький силовик отримав легке поранення.

Прем’єр-міністр Франції Бернар Казнев зазначив, що напад мав «ознаки тероризму».

Наразі поліція розслідує, чи нападник діяв один.

У Франції продовжує діяти надзвичайний стан, запроваджений після низки нападів у Парижі 13 листопада 2015 року, коли загинули 130 людей. Після цього у країні були вчинені ще щонайменше 13 нападів, зокрема у Ніцці, де у липні минулого року загинули 86 людей.