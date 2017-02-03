Українські легкоатлетки отримали відібрану у росіянок бронзу з Олімпіади у Лондоні

Через позбавлення російських легкоатлеток олімпійської нагороди за допінг бронзову медаль Олімпіади-2012 у Лондоні отримали українські легкоатлетки. Інформацію про це 3 лютого підтвердили в управлінні молоді і спорту Дніпропетровської облдержадміністрації.

За даними відомства, Міжнародний олімпійський комітет позбавив срібної медалі лондонської Олімпіади російських легкоатлеток, у яких виявили позитивну допінг-пробу.

Тепер «срібло» естафети 4х400 – у Ямайки, а «бронза» – в України. Українки (четвірка легкоатлеток – Ганна Ярощук, Аліна Логвиненко, Ольга Земляк та Наталя Пигида) отримають по 55 тисяч доларів США премії. Також їм виплачуватиметься щомісячна президентська стипендія, зазначили в управлінні.

Там також поінформували, що для 27-річної дніпрянки Ганни Ярощук ця бронзова нагорода Олімпіади – перша. Зараз чемпіонка готується до Чемпіонату світу, який відбудеться у тому ж Лондоні у серпні 2017 року.