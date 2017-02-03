Сепаратисти знову обстріляли Авдіївку і стріляють по Сартані – Аброськін

Головного управління Національної поліції у Донецькій області В’ячеслав Аброськін повідомляє про черговий обстріл підтримуваними Росією сепаратистами житлових районів Авдіївки.

«Бойовики не шкодують нікого, навіть дітей. Снаряд потрапив у п’ятиповерховий житловий будинок №73 по вулиці Соборній (колишня Леніна). У квартирі перебувала мати і п’ять дітей віком від 5 років і старше. Всі дивом залишилися живі, викликали на допомогу працівників поліції», – повідомив Аброськін ввечері 3 лютого.

За його інформацією, бойовики розпочали обстріл селища Сартана. «Інформація про постраждалих уточнюється», – зазначив він.

За даними української сторони, на Донеччині у результаті загострення ситуації біля Авдіївки від 29 січня загинули 10 військових, 66 поранені.

Бойовики з угруповання «ДНР» заявляють, що внаслідок обстрілів з боку українських військових за тиждень загинули 6 цивільних, 34 були поранені, також загинули 18 бойовиків, 26 поранені.

Останнім часом на Донбасі загострилася ситуація, зокрема, від 29 січня тривають запеклі бої неподалік Авдіївки. Сторони конфлікту звинуватили одна одну у спричиненні цих боїв.