У Європарламенті у понеділок розглядатимуть загострення ситуації на Донбасі

У Європейському парламенті 6 лютого розглядатимуть загострення ситуації в Авдіївці Донецької області.

«Європарламентом ухвалено рішення 6 лютого розглянути загострення ситуації в Авдіївці на засіданні підкомітету з питань безпеки і оборони за участю віце-прем'єр-міністра України з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Іванни Климпуш-Цинцадзе», – мовиться у представництві України при ЄС, опублікованому 3 лютого у Facebook.

За даними української сторони, на Донеччині у результаті загострення ситуації біля Авдіївки від 29 січня загинули 10 військових, 66 поранені.

Бойовики з угруповання «ДНР» заявляють, що внаслідок обстрілів з боку українських військових за тиждень загинули 6 цивільних, 34 були поранені, також загинули 18 бойовиків, 26 поранені.

Останнім часом на Донбасі загострилася ситуація, зокрема, від 29 січня тривають запеклі бої неподалік Авдіївки. Сторони конфлікту звинуватили одна одну у спричиненні цих боїв.