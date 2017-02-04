Мін’юст США оскаржуватиме призупинення указу щодо іммігрантів

У Міністерстві юстиції США заявляють про плани оскаржити рішення суду у Сіетлі, який призупинив дію указу президента Дональда Трампа щодо заборони в’їзду у країну громадянам семи держав з переважно мусульманським населенням. Про це повідомляють у прес-службі Білого дому.

Рішення про призупинення дії указу виніс федеральний суддя з Сіетла. Воно діє на всій території країни.

Прикордонна служба повідомила авіакомпаніям, що уряд США швидко відновить видачу віз громадянам країн з «чорного списку», а біженців з цих країн треба пускати на літаки, що прямують до США. Однак заява Мін’юсту про плани оскаржити рішення суду у Сіетлі означає, що найближчими днями щодо американських віз і поїздок іноземців до США зберігатиметься непевність.

Увечері 3 лютого федеральний суддя у Сіетлі призупинив дію всіх положень президентського указу Дональда Трампа, що передбачає тимчасову заборону на в’їзд до США громадян семи країн і безстрокове припинення допуску у країну сирійських біженців.