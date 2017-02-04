Сепаратисти «ЛНР» заявляють про загибель одного зі своїх лідерів Анащенка

Луганські сепаратисти повідомляють про загибель одного з ватажків угруповання «ЛНР», «начальника управління народної міліції» Олега Анащенка через вибух автомобіля у Луганську.

За інформацією сепаратистів, вибух стався вранці 4 лютого у кварталі Мирний. Окрім Анащенка, зазначають луганські сепаратисти, в автомобілі була ще одна людина, яка теж загинула.

Луганські сепаратисти називають вибух «терактом» і звинувачують у причетності до нього українську сторону.

Сепаратисти угруповання «ЛНР» контролюють частину Луганської області.

Угруповання «ЛНР» і «ДНР» визнані українською владою терористичними.