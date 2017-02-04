Через обстрілів сепаратистами Сартани пошкоджено низку будинків – Аброськін

Начальник поліції Донецької області В’ячеслав Аброськін повідомляє про обстріл сепаратистами з важкого озброєння селища Сартана, у результаті чого пошкоджено низку житлових будинків, постраждалих немає. Обстріл відбувся пізно ввечері 3 лютого.

«Встановлено, що у вказаний час відбувся артобстріл Сартани з «БМ-21 Град», розірвалося приблизно 40 снарядів», – повідомив Аброськін 4 лютого у Facebook.

«Під час подворового обходу на ранок 04 лютого встановлені пошкодження наступних житлових будинків: вул. Пушкіна 31, 33, 35, 37; вул. Північна 4а, 4в; вул. вул. Крайня 1, 2, 2в, 4в; кут Північний 1, 3, 4; вул. Генерала Куркчі 108, 110; вул. Шмідта 19б. Також трапилося попадання в електричну підстанцію, у результаті чого знеструмлені вулиці: Північна, Крайня, Генерала Куркчі, Шмідта, Пушкіна, Папаніна, Воїнів Визволителів, Городня. Без світла залишається Талаківка. Постраждалих немає», – зазначив В’ячеслав Аброськін.

Також, за інформацією Аброськіна, у той же час відбувся обстріл Авдіївки.

У штабі української воєнної операції повідомили, що про загибель 3 українських військових та 7 поранених упродовж минулої доби під час бойових дій на Донбасі, коли сепаратисти здійснили 115 обстрілів українських позицій.

В угрупованні «ДНР» заявляють, що упродовж тижня українські військові 15 тисяч разів обстрілювали їхні позиції, використовуючи, зокрема, важку артилерію. Обстріли, за твердженням представників угруповання, велися по околицях Донецька, Ясинуватої, Докучаєвська і Горлівки.

В угрупованні «ЛНР» кажуть про 10 обстрілів з боку українських військових упродовж минулої доби.

Останнім часом на Донбасі загострилася ситуація, зокрема, від 29 січня тривають запеклі бої неподалік Авдіївки. Сторони конфлікту звинуватили одна одну у спричиненні цих боїв.