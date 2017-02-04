ООН скасувала санкції проти афганського польового командира Хекматіяра

Рада безпеки ООН скасувала санкції щодо впливового афганського діяча Ґульбеддіна Хекматіяра. Таким чином, створені можливості для його повернення до Афганістану.

Рішення, оголошене 3 лютого, стало відповіддю на прохання уряду Афганістану. У Кабулі розглядають можливості для укладення мирної угоди з Хекматіяром і його партією «Хезб-е-Ісламі».

Рада безпеки ООН, скасувавши санкції протиҐульбеддіна Хекматіяра і його партії, викреслила його зі списку осіб, пов’язаних з екстремістськими групами. Це означає розмороження банківських рахунків, скасування заборони на поїздки за кордон і скасування заборони на операції зі зброєю.

Деякі правозахисні організації виступили з критикою мирної угоди, укладеної восени 2016 року між урядом Афганістану Ґульбеддіном Хекматіяром. Правозахисники вважають колишнього польового командира відповідальним за екстремістські дії під час громадянської війни у 1990-х роках. У Кабулі сподіваються, що співпраця з Хекматіяром допоможе переконати талібів відмовитися від збройного опору і включитися у політичний процес.