У Москві повідомляють про обстріл російського посольства у Дамаску

У російському МЗС повідомляють про обстріли їхнього посольства у Сирії упродовж 2 і 3 лютого, зазначаючи, що при цьому ніхто не постраждав.

Російська сторона повідомляє, що один постріл влучив у простір між будівлею посольства та гостьовим будинком, інший – розірвався за 20 метрів до входу.

«Цей злочин не може залишатися без покарання», – зазначили у МЗС Росії, пообіцявши, що продовжуватимуть «безкомпромісну боротьбу з терористами у Сирії».

Москва, яка упродовж тривалого часу є союзницею Дамаска, у вересні 2015 року розпочала повітряну кампанію у Сирії задля підтримки режиму президента Башара аль-Асада.