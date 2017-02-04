Із Запоріжжя до Авдіївки відправили будівельні матеріали

Із Запоріжжя на Донбас вранці 4 лютого відправили другий гуманітарний вантаж, призначений для населення Авдіївки. До нього увійшли будівельні матеріали, надані запорізьким бізнесом. Організацію збору та доставку до місця призначення взяла на себе обласна влада.

«Сьогодні відправився другий гуманітарний вантаж до логістичного центру у місті Краматорськ. До прифронтових міст Авдіївки та інших буде доставлено 90 тонн піску, майже 12 тон щебня, 5 тисяч цегли, а також кілька десятків тонн цементу та руберойду. Все це для відновлення житлових будинків та об’єктів інфраструктури, які постраждали від дій російсько-терористичних військ», – повідомив заступник директора департаменту інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Запорізької ОДА Олександр Зубченко, що супроводжує гуманітарний вантаж до Краматорська.

1 лютого з Запоріжжя до Авдіївки відправили перший гуманітарний вантаж, зібраний місцевими підприємцями – 25 тонн різних продуктів тривалого зберігання та 5 тонн дизельного пального.

Останнім часом на Донбасі загострилася ситуація, зокрема, від 29 січня тривають запеклі бої неподалік Авдіївки. Сторони конфлікту звинуватили одна одну у спричиненні цих боїв і повідомили про загиблих і поранених, як серед бійців, так і серед цивільних жителів.