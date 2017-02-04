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04 лютого 2017, Київ 13:38
Новини | Політика

В Авдіївці намагаються відновити електропостачання – Жебрівський

Будинок в Авдіївці після артилерійського обстрілу, 3 лютого 2017 року

Будинок в Авдіївці після артилерійського обстрілу, 3 лютого 2017 року

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Голова Донецької військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський повідомляє про продовження ремонтних робіт на лінії електропередач під Авдіївкою.

«Зранку групи електромонтерів та розмінувальників знову вийшли на лінію пориву ЛЕП під Авдіївкою. Від російської сторони у СЦКК отримали письмове підтвердження щодо припинення вогню», – написав Жебрівський 4 лютого у Facebook.

3 лютого в Авдіївці через обстріли ремонті роботи не розпочали, українська сторона почала розробляти альтернативну схему електропостачання.

Цього тижня неодноразово повідомлялося, що через обстріли монтажники не можуть розпочати ремонт пошкодженої ЛЕП.

В ОБСЄ попереджають, що унаслідок бойових дій в Авдіївці є загроза виникнення гуманітарної та екологічної катастрофи.

Останнім часом на Донбасі загострилася ситуація, зокрема, від 29 січня тривають запеклі бої неподалік Авдіївки. Сторони конфлікту звинуватили одна одну у спричиненні цих боїв і повідомили про загиблих і поранених, як серед бійців, так і серед цивільних жителів.

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