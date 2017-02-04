В Авдіївці намагаються відновити електропостачання – Жебрівський

Голова Донецької військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський повідомляє про продовження ремонтних робіт на лінії електропередач під Авдіївкою.

«Зранку групи електромонтерів та розмінувальників знову вийшли на лінію пориву ЛЕП під Авдіївкою. Від російської сторони у СЦКК отримали письмове підтвердження щодо припинення вогню», – написав Жебрівський 4 лютого у Facebook.

3 лютого в Авдіївці через обстріли ремонті роботи не розпочали, українська сторона почала розробляти альтернативну схему електропостачання.

Цього тижня неодноразово повідомлялося, що через обстріли монтажники не можуть розпочати ремонт пошкодженої ЛЕП.

В ОБСЄ попереджають, що унаслідок бойових дій в Авдіївці є загроза виникнення гуманітарної та екологічної катастрофи.

Останнім часом на Донбасі загострилася ситуація, зокрема, від 29 січня тривають запеклі бої неподалік Авдіївки. Сторони конфлікту звинуватили одна одну у спричиненні цих боїв і повідомили про загиблих і поранених, як серед бійців, так і серед цивільних жителів.