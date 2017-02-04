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04 лютого 2017, Київ 13:37
Новини | Міжнародні

У Росії перевіряють причини шпиталізації Кара-Мурзи

Володимир Кара-Мурза-молодший

Володимир Кара-Мурза-молодший

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У Москві правоохоронні органи почали перевірку через шпиталізацію координатора «Відкритої Росії», колишнього заступника голови партії ПАРНАС Володимира Кара-Мурзи-молодшого.

Адвокат Вадим Прохоров повідомив у Facebook, що йому подзвонив слідчий і з’ясовував, звідки саме і за яких обставин був госпіталізований Володимир Кара-Мурза.

За словами Прохорова, це співробітник того ж відділу Слідчого комітету Росії, куди близько року тому надійшла «заява про злочин», подана разом з Кара-Мурзою відразу після його повернення з лікування до Росії.

2 лютого Кара-Мурза-молодший був госпіталізований з тими ж симптомами, що і в травні 2015 року. Тоді йому поставили діагноз «гостра ниркова недостатність». Після лікування він подав заяву до Слідчого комітету Росії про спробу замаху на вбивство з мотивів політичної й ідеологічної ненависті.

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