У Росії перевіряють причини шпиталізації Кара-Мурзи

У Москві правоохоронні органи почали перевірку через шпиталізацію координатора «Відкритої Росії», колишнього заступника голови партії ПАРНАС Володимира Кара-Мурзи-молодшого.

Адвокат Вадим Прохоров повідомив у Facebook, що йому подзвонив слідчий і з’ясовував, звідки саме і за яких обставин був госпіталізований Володимир Кара-Мурза.

За словами Прохорова, це співробітник того ж відділу Слідчого комітету Росії, куди близько року тому надійшла «заява про злочин», подана разом з Кара-Мурзою відразу після його повернення з лікування до Росії.

2 лютого Кара-Мурза-молодший був госпіталізований з тими ж симптомами, що і в травні 2015 року. Тоді йому поставили діагноз «гостра ниркова недостатність». Після лікування він подав заяву до Слідчого комітету Росії про спробу замаху на вбивство з мотивів політичної й ідеологічної ненависті.