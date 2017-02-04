Оглядача Радіо Свобода Віталія Портникова номінували на премію імені Шевченка

Оглядач Радіо Свобода Віталій Портников став номінантом на національну премію України імені Шевченка. Члени комітету цієї премії 30 січня шляхом таємного голосування визначили кращих діячів культури, які стали номінантами премії 2017 року.

У прес-службі комітету зазначають, що Віталій Портников і його твори «Богородиця у синагозі» і «Тюрма для янголів» увійшли до переліку номінантів, які вийшли у третій тур премії у номінації «Література, публіцистика, журналістика». У комітеті зазначають, що третій тур відбудеться 20 лютого. У ньому візьмуть участь 13 номінантів.

Національна премія України імені Тараса Шевченка присуджується у кількох номінаціях, зокрема «Література, публіцистика, журналістика», «Кінематографія», «Музичне мистецтво», «Театральне мистецтво», «Концертно-виконавське мистецтво», «народне і декоративно-прикладне мистецтво» і «Образотворче мистецтво». Але щороку присуджується не більше 5 національних премій (не більше однієї у кожній з номінацій).

Розмір грошової винагороди, яку отримують лауреати, щорічно встановлюється згідно з указом президента. У 2015 році розмір кожної премії становив 240 тисяч гривень.

Віталій Портников – політичний оглядач, журналіст і ведучий програм Радіо Свобода. Лауреат премії Національної Спілки журналістів України «Золоте перо» і лауреат у категорії «Журналіст року» у щорічному конкурсі «Людина року». Постійний автор аналітичних статей на політичну та історичну тематику. З початку 90-х минулого століття співпрацює з українським бюро Радіо Свобода.