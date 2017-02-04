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04 лютого 2017, Київ 15:11
Новини | Міжнародні

Екс-прем’єр Киргизстану Сарієв балотуватиметься на президента

Темір Сарієв

Темір Сарієв

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Колишній прем’єр-міністр Киргизстану Темір Сарієв заявив про плани балотуватися на посаду президента під час наступних виборів глави держави, які у цій країні відбудуться восени 2017 року. Про це він заявив 4 лютого, під час з’їзду його партії «Ак Шумкар».

53-річний Сарієв був прем’єр-міністром Киргизстану з травня 2015 року по квітень 2016-го. Він пішов у відставку після того, як кілька парламентаріїв звинуватили його уряд у корупції.

Киргизстан єдина країна у Середній Азії, де президент може бути один термін.

Нинішній президент Киргизстану Алмазбек Атамбаєв публічно заявив, що він не планує залишатися при владі, зокрема, не претендуватиме на посаду прем’єр-міністра, після завершення повноважень глави держави.

У грудні минулого року у Киргизстані пройшов конституційний референдум, на якому були підтримані 26 поправок, серед яких передача частини президентських повноважень прем’єр-міністру.

Ці кроки розкритикували опоненти Атамбаєва, заявивши, що таким чином від прокладає шлях для утримання влади після завершення семирічного президентського терміну.

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