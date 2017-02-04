У Києві мітингували під гаслом #Save_Avdiivka

У Києві на майдані Незалежності 4 лютого близько 30 людей мітингували на підтримку жителів Авдіївки Донецької області, яка вже тиждень потерпає від обстрілів.

Як повідомляє кореспондент Радіо Свобода, активісти принесли фотографії обстріляного міста і пов’язали червоні стрічки на знак солідарності із постраждалими.

Проведення акції анонсувала організація «Крим-SOS». Окрім столиці, планувалося, що мітинг відбудеться також і у Полтаві.

Останнім часом на Донбасі загострилася ситуація, зокрема, від 29 січня тривають запеклі бої неподалік Авдіївки. Сторони конфлікту звинуватили одна одну у спричиненні цих боїв і повідомили про загиблих і поранених, як серед бійців, так і серед цивільних жителів.