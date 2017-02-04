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04 лютого 2017, Київ 16:41
Новини | Політика

У Києві мітингували під гаслом #Save_Avdiivka

Мітинг на підтримку Авдіївки, Київ, 4 лютого 2017 року

Мітинг на підтримку Авдіївки, Київ, 4 лютого 2017 року

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У Києві на майдані Незалежності 4 лютого близько 30 людей мітингували на підтримку жителів Авдіївки Донецької області, яка вже тиждень потерпає від обстрілів.

Як повідомляє кореспондент Радіо Свобода, активісти принесли фотографії обстріляного міста і пов’язали червоні стрічки на знак солідарності із постраждалими.

Проведення акції анонсувала організація «Крим-SOS». Окрім столиці, планувалося, що мітинг відбудеться також і у Полтаві.

Останнім часом на Донбасі загострилася ситуація, зокрема, від 29 січня тривають запеклі бої неподалік Авдіївки. Сторони конфлікту звинуватили одна одну у спричиненні цих боїв і повідомили про загиблих і поранених, як серед бійців, так і серед цивільних жителів.

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