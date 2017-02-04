Ремонт електромереж біля Авдіївки припинили через обстріл – СММ ОБСЄ

Роботи щодо відновлення електро- та водопостачання Авдіївки на Донеччині припинилися через порушення режиму тиші, повідомляють у Спеціальній моніторинговій місії ОБСЄ.

Представники місії закликають до негайного припинення вогню.

За повідомленнями ОБСЄ, представники Державної служби з надзвичайнизх ситуацій розмінували дороги до місць пошкоджень електромереж, туди поїхали робітники.

Бої поблизу Авдіївки на Донеччині тривають з 29 січня. Станом на сьогоднішній ранок місто перебувало майже без електрики, кількість відфільтрованої води для населення також обмежена.

Сторони конфлікту звинувачують одна одну у спричиненні цих боїв і повідомляють про загиблих і поранених, як серед бійців, так і серед цивільних.