Росія: опозиціонер Навальний відкрив передвиборчий штаб у Петербурзі

Російський опозиціонер Олексій Навальний 4 лютого у Петербурзі відкрив свій перший регіональний передвиборний штаб.
Головою штабу стала Поліна Костильова, голова місцевого відділення незареєстрованої Партії прогресу, створеної Навальним.
Російський опозиціонер розпочав кампанію з реєстрації для участі у виборах президента Росії у 2018 році.
Тим часом у YouTube з’явився відеозапис одиночних пікетів проти Олексія Навального біля його штабу у Петербурзі.
(Відео користувача YouTube 60sec)
До Петербурга Навальний прилетів з Кірова – з дозволу суду, який 8 лютого винесе вирок у справі опозиціонера і бізнесмена Петра Офіцерова. Їх звинувачують у розкраданні коштів компанії «Кировлес». Прокурор просить засудити їх до умовних термінів покарання і великих штрафів.