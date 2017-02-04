ДСНС: на Закарпатті підтоплені 276 господарств, є небезпека лавин

На Закарпатті залишаються підтопленими 276 дворогосподарств та майже 650 гектарів сільськогосподарських угідь, повідомляє обласне управління Державної служби із надзвичайних ситуацій станом на полудень 4 лютого. За даними служби, від негоди потерпають Іршавський, Тячівський, Перечинський, Рахівський, Мукачівський, Хустський та Виноградівський райони.

Евакуювати людей не планують, ситуація контрольована, зазначають у ДСНС. Рятувальники відкачують воду із дворів та підвалів будівель, залучено 75 осіб особового складу, 2 плавзасоби.

Для ліквідації льодових заторів на річках запросили 4 піротехнічні групи, зокрема, із Івано-Франківської та Тернопільської областей.

Водночас, ДСНС попереджають про підвищену лавинонебезпеку на Закарпатті 4-5 лютого.

Як повідомлялось раніше, станом на 2 лютого на Закарпатті зафіксували сходження 5 снігових лавин.