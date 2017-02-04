Комітет захисту журналістів закликав сторони конфлікту на Донбасі захистити цивільних і журналістів

Базований у Нью-Йорку Комітет захисту прав журналістів (CPJ) закликав всі сторони конфлікту на Донбасі захистити цивільних і журналістів. Про це заявив заступник директора комітету Роберт Магоні у зв’язку з пораненням у Авдіївці 2 лютого британського незалежного фотографа Крістофера Нанна.

«Щодня журналісти ставлять себе у надзвичайний ризик, щоб передати новини життєво важливі для світу. Ми закликаємо всі сторони конфлікту в східній частині України зробити все можливе для захисту всіх цивільних осіб, в тому числі журналістів», – сказав Роберт Магоні.

За даними Комітету захисту прав журналістів, нині після операції на оці стан журналіста Нанна – стабільний.

Крістофер Нанн не єдиний поранений в результаті бойових дій на Донбасі журналіст. 31 січня поранення осколками від артснаряду зазнав оператор LIFE.ru Павло Чуприн.

Напередодні також представник ОБСЄ з питань свободи ЗМІ Дуня Міятович закликала сторони конфлікту на Донбасі активізувати свої зусилля для гарантування безпеки журналістів.

2 лютого під час обстрілу Авдіївки британський фотокореспондент Крістофер Нанн був поранений, найбільше постраждали очі чоловіка. Він якраз перебував у квартирі місцевих жителів, коли вибуховою хвилею вибило вікна, господиня квартири загинула. Нанна доставили у лікарню Дніпра і прооперували. Міністр інформаційної політики Юрій Стець повідомив, що лікарям вдалося зберегти зір Крістофера Нанна.

За даними волонтерів, упродовж трьох років Крістофер Нунн передавав репортажі із зони бойових дій на Донбасі.

Останнім часом на Донбасі загострилася ситуація, зокрема, від 29 січня тривають запеклі бої неподалік Авдіївки. Сторони конфлікту звинуватили одна одну у спричиненні цих боїв і повідомили про загиблих і поранених, як серед бійців, так і серед цивільних жителів. Крім того, українські військові і проросійські бойовики звинувачують одне одного у використанні забороненого Мінськими угодами озброєння.