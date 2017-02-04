США: Трамп висміяв рішення суду про призупинення дії указу щодо іммігрантів

Президент США Дональд Трамп різко відреагував на рішення суду в Сіетлі про призупинення дії указу президента щодо заборони в’їзду у США громадянам семи переважно мусульманських країн. У повідомленні на сторінці в Twitter Трамп назвав рішення «сміховинним».

«Рішення цього так званого судді, який, по суті, скасував правопорядок в нашій країні, сміховинне і буде скасовано», – написав Трамп.

Він також зазначив, що «деякі країни Близького Сходу згодні з забороною», і що вони знають: «Якщо деяких людей допустити, то це – смерть і руйнування».

Ввечері 3 лютого суддя федерального суду у Сіетлі Джеймс Робарт, призначений Джорджем Бушем, призупинив дію всіх положень президентського указу Дональда Трампа, що передбачає тимчасову заборону на в’їзд до США громадян семи країн і безстрокове припинення допуску у країну сирійських біженців. Судове розпорядження діє в масштабах всієї країни.

Представник Білого дому Шон спайсер висловив незадоволення рішенням суду.

«Наказ президента спрямований на захист батьківщини, і у нього є конституційні повноваження та відповідальність за захист американського народу», – сказав Спайсер.

У Міністерстві юстиції США також заявили про плани оскаржити рішення суду у Сіетлі.

Державний департамент США 3 лютого повідомив, що близько 60 тисяч віз, раніше виданих громадянам Ірану, Іраку, Лівії, Сомалі, Судану, Сирії та Ємену, були визнані недійсними.