Бойовики почали штурм позицій ЗСУ біля Авдіївської промзони – штаб

У прес-центрі штабу АТО в суботу повідомили, що підтримувані Росією бойовики почали штурмові дії позицій ЗСУ в районі Авдіївської промзони на Донеччині. Про це йдеться в повідомленні штабу на сторінці у Facebook.

«Близько 17:30 окупанти розпочали штурмові дії наших позицій в районі Авдіївської промзони із застосуванням 152-міліметрових гармат та мінометів 120-міліметрового калібру. Зазначене у черговий раз засвідчило, що противник навмисно зриває ремонтні роботи з метою загострення гуманітарних проблем у місті», – йдеться в повідомленні.

Як зазначили в штабі, порушення бойовиками режиму тиші перешкоджає відновленню пошкоджених електромереж у Авдіївці.

Раніше сьогодні і у Спеціальній моніторинговій місії ОБСЄ повідомили, що роботи щодо відновлення електро- та водопостачання Авдіївки припинилися через порушення режиму тиші.

Бої поблизу Авдіївки на Донеччині тривають з 29 січня. Сторони конфлікту звинувачують одна одну у спричиненні боїв і повідомляють про загиблих і поранених, як серед бійців, так і серед цивільних. Місто опинилося майже без електрики, енергозабезпечення відбувається завдяки роботі пересувних енергогенераторів. Кількість відфільтрованої води для населення також обмежена.

В угрупованні «ДНР» заявили, що місто Горлівка повністю знеструмлене. За даними донецьких бойовиків, це сталося в результаті підриву ЗСУ ліній електропередач під Луганськом.