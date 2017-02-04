Жебрівський не виключає відновлення роботи шкіл і дитсадків у Авдіївці 6 лютого

Голова Донецької військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський не виключив, що у понеділок, 6 лютого, школи та дитячі садки у Авдіївці на Донеччині відновлять свою роботу. Про це він написав у суботу на сторінці у Facebook.

«Вчора у місті працювали дві школи – №7 та №1, і в них навчалося 228 дітей. У понеділок, по можливості, запустимо й інші школи та дитячі садки. Школи та дитячі установи міста забезпечені бомбосховищами», – повідомив Жебрівський.

Також, за його словами, у штатному режимі в Авдіївці працюють управління Казначейства, «Укппошта», лікарня, поліція, каналізаційно-насосна та фільтрувальна станції.

«ДСНС підключила 24 пересувні електрогенератори біля усіх соціально значимих об’єктів Авдіївки», – додав Жебрівський.

Сьогодні представники штабу АТО і моніторингової місії ОБСЄ заявили, що через порушення режиму тиші біля Авдіївки ремонт електромереж у місті неможливо здійснити.

Останнім часом на Донбасі загострилася ситуація, зокрема, від 29 січня тривають запеклі бої неподалік Авдіївки. Сторони конфлікту звинуватили одна одну у спричиненні цих боїв, а також заявляють про жертви серед мирного населення внаслідок обстрілів.