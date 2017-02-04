Кілька тисяч людей вийшли на протест у Лондоні проти візиту Трампа до Великобританії

Кілька тисяч людей вийшли в суботу на протест під будівлю парламенту в Лондоні, закликаючи уряд скасувати запрошення для президента США Дональда Трампа відвідати з державним візитом Сполучене Королівство.

Марш противників приїзду Трампа до Британії пройшов від будівлі посольства Сполучених Штатів в Лондоні до палат парламенту.

Протестувальники скандували «Ганьба вам», адресуючи ці вигуки на адресу прем’єр-міністра Терези Мей, яка запросила Трампа до Великобританії під час свого недавнього візиту до США.

Активісти також висловили незгоду із указом Дональда Трампа про тимчасову заборону на в’їзд до США біженців та громадян з семи переважно мусульманських країн.

Понад 100 тисяч людей у Британії підписали онлайн-петицію із закликом скасувати візит Трампа, і як очікується, законодавці в парламенті невдовзі мають обговорити це питання.