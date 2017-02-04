Суд взяв під варту з можливістю застави одного із фігурантів «схеми Курченка» – прокуратура

4 лютого Приморський районний суд Одеси задовольнив клопотання прокуратури області про взяття під варту підприємця, одного з організаторів махінацій із нафтопродуктами у незаконній схемі бізнесмена-втікача Сергія Курченка. Як йдеться в повідомленні прокуратури Одеської області на сторінці у Facebook, суд застосував до чоловіка запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у 20 мільйонів гривень.

«Вказаного чоловіка затримали одеські правоохоронці 3 лютого у місті Дніпро. За даними слідства, цей фігурант займався координацією у злочинній схемі реалізації 800 тисяч тонн нафтопродуктів, до якої входили представники фіктивних фірм, працівники Одеської митниці та інших контролюючих органів регіону», – йдеться в повідомленні.

У прокуратурі також додали, що цього тижня було повідомлено про підозру трьом посадовцям Одеської митниці та двом представникам підприємства, причетним до реалізації нафтопродуктів під виглядом їх транзиту та реекспорту.

«Унаслідок злочинних махінацій до державного бюджету не надійшло 1,2 мільярди гривень обов’язкових платежів», – додали у прокуратурі.

Триває досудове розслідування.

Генпрокуратура України визнала групу компаній СЄПЕК Сергія Курченка, якого зараховують до близького оточення колишнього президента Віктора Януковича, злочинною організацією і повідомила про досудове розслідування за фактом створення злочинної організації, «члени якої упродовж 2010-2014 років вчинили низку тяжких та особливо тяжких злочинів у різних сферах економіки з метою заволодіння майном державних підприємств, що входять до системи Міністерства інфраструктури, Міністерства енергетики та вугільної промисловості, зокрема компаній «Нафтогаз» та «Укргазвидобування», а також Національного банку України».

Рішеннями судів в Україні на майно Сергія Курченка накладено арешт, а щодо нього самого винесено рішення про заочне засудження. За даними СБУ, Курченко переховується в Росії.