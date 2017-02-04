За 5 діб бойовики випустили по Авдіївці 7500 боєприпасів – українська сторона СЦКК

Українська сторона у Спільному центрі контролю в координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін (СЦКК) заявила, що за 5 останніх діб підтримувані Росією бойовики випустили по Авдіївці на Донеччині 7500 снарядів. Про це йдеться на сайті Міністерства оборони з посиланням на керівника української сторони СЦКК Анатолія Петренка.

«Протягом останніх 5 діб російсько-окупаційні війська 13 разів здійснювали штурмові дії, спрямовані проти підрозділів Збройних cил України та мирного населення в районі Авдіївки. Понад 7 тисяч 500 боєприпасів було випущено по Авдіївці з важкого озброєння. Три доби, переважно вночі, велися обстріли жилих масивів, загалом 345 тонн боєприпасів, а це 8 заповнених вагонів, було випущено по позиціях сил АТО та мирним жителям Авдіївки», – повідомив Петренко.

Петренко додав, що ситуація в Авдіївці залишається «надзвичайно складною та напруженою, але повністю контрольованою Збройними силами України».

В угрупованні «ДНР» заявили, що українські військові упродовж тижня майже 15 тисяч разів обстріляли території, підконтрольні угрупованню, із застосуванням реактивних систем «Ураган» і «Град».

Загострення ситуація на Донбасі, зокрема через бої поблизу Авдіївки спостерігається з 29 січня. Сторони конфлікту звинувачують одна одну у спричиненні боїв і повідомляють про загиблих і поранених, як серед бійців, так і серед цивільних.

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