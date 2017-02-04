Професори Ірану закликали владу пом’якшити обмеження на в’їзд для громадян США

Група професорів Ірану закликала президента країни Хасана Роугані відповісти на недавній указ президента США Дональд Трамп про тимчасову заборону, зокрема і іранцям, на в’їзд до США за допомогою послаблення обмежень на поїздки для американських громадян, які відвідують Іран.

72 професори з престижного Технологічного університету імені Шаріфа оприлюднили 4 лютого відкритого листа до президента Хасана Роугані і міністра закордонних справ Джавада Заріфа із закликом пропонувати видачу віз на наступні 90 днів громадянам США після їх прибуття до Тегерана.

Як заявили науковці, найкращою відповіддю на політику США має стати можливість показати американцям «іранську гостинність».

Пропозиція професорів з’явилася також і після того, як напруженості у відносинах Ірану і США додала заява Вашингтона про санкції щодо деяких іранських фізичних і юридичних осіб через випробування Тегераном балістичної ракети середньої дальності. Іран пообіцяв ввести аналогічні санкції щодо фізичних і юридичних осіб в США.

27 січня Дональд Трамп підписав розпорядження, що тимчасово забороняє всім біженцям і громадянам з Ірану, Іраку, Лівії, Сомалі, Судану, Сирії та Ємену в'їзд до Сполучених Штатів. Втім суд у Сіетлі постановив призупинити дію цього указу. В Мін’юсті США і Білому домі заявили, що рішення оскаржуватимуть.