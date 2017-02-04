У Дніпрі лікарі прооперували пораненого в Авдіївці рятувальника – Чечоткін

Лікарі у Дніпрі прооперували пораненого під час обстрілу Авдіївки підполковника служби цивільного захисту Дмитра Тритейкіна. Про це голова Держслужби з надзвичайних ситуацій Микола Чечоткін на сторінці у Facebook.

«Сьогодні в Дніпрі прооперовано підполковника Дмитра Тритейкіна, який отримав поранення в живіт під час обстрілу Авдіївки. Перед операцією я особисто з ним розмовляв по телефону. Він молодець, тримається. Операція пройшла нормально», – написав керівник Державної служби з надзвичайних ситуацій Микола Чечоткін.

Чечоткін припустив, що згодом Тритейкіну може знадобитися іще одна операція.

«Головне – він живий, і ми його не залишимо. Після одужання обов’язково повернеться до строю», – додав очільник ДСНС.

Ввечері 2 лютого бойовики в Авдіївці обстріляли територію поблизу школи № 2 і стадіону «Хімік», де розгорнуто пункт життєзабезпечення. Загинув водій ДСНС, а підполковник служби цивільного захисту Тритейкін зазнав осколкового поранення в живіт, його доправили до Дніпропетровської обласної лікарні імені Мечникова.