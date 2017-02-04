Франція: лідер ультраправих Марін Ле Пен оголосила передвиборчу програму

Лідер ультраправих Франції Марін Ле Пен почала вступ у виборчі президентські перегони з оприлюднення 4 лютого своєї програми зі 144-ох «зобов'язань». Серед них, зокрема, вихід із зони євро і запровадження більш високих податків для іноземних робітників.

Серед пунктів передвиборчої програми також міститься можливість проведення референдуму щодо виходу Франції з ЄС, якщо той не погодиться відмовитись від євро як загальної валюти.

Ле Пен також обіцяє вихід Франції з НАТО, зниження пенсійного віку та збільшення деяких виплат соціальної допомоги.

Лідер ультраправих назвала себе уособленням «патріотичного» вибору, в той час як її конкуренти пропонують «глобалістський» курс.

Очікується, що перший виступ в рамках своєї передвиборчої кампанії Ле Пен проведе у Ліоні 5 лютого.

Згідно з опитуваннями, Ле Пен може розраховувати на найбільшу кількість голосів виборців в першому турі виборів президента Франції 23 квітня. Втім аналітики прогнозують, що їй все ж доведеться піти на другий тур 7 травня, де вона змагатиметься з колишнім банкіром Емануелем Марконом.