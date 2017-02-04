Румунія: прем’єр пообіцяв скасування рішення уряду про декриміналізацію злочинів посадовців

Прем’єр-міністр Румунії Сорін Ґріндяну повідомив, що його уряд скасує указ про декриміналізацію окремих злочинів посадовців як реакцію на майже тиждень масових протестів громадськості.

Ґріндяну зазначив, що уряд проведе засідання у неділю, щоб скасувати указ.

«Я не хочу ділити Румунію», – сказав прем’єр-міністр і додав, що це рішення не повинне ділити країну на дві частини.

Заява пролунала після того, як десятки тисяч людей зібралися на протести по всій країні п’ятий день поспіль. Напередодні, за даними поліції, участь у протестах взяли 250 тисяч людей.

Указ, на скасуванні якого наполягає громадськість Румунії, дозволяє, зокрема, уникнути в’язниці посадовим особам, спійманим на хабарі в розмірі менш як 200 тисяч леїв (це приблизно 47 з половиною доларів). В уряді, серед іншого, заявили, що такий указ дозволить вирішити проблему переповнення в’язниць.

Президент Румунії Клаус Йоганніс подав до Конституційного суду країни позов, заявивши, що урядові заходи шкодять верховенству закону і боротьбі з корупцією.