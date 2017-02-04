Від 31 січня з Авдіївки вивезли 248 людей – голова ВЦА

Голова Донецької військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський в суботу повідомив, що від 31 січня з Авдіївки вивезли 248 людей, які висловили таке бажання. Як уточнив він на сторінці у Facebook, серед вивезених із міста громадян – 118 дітей та 130 дорослих.

«Ми надали їм для цього транспорт. Зокрема сьогодні у першій половині дня ми вивезли із Авдіївки 24 людини (10 дітей, 14 дорослих). Ці люди розміщені, переважно в санаторії «Святі Гори», «Смарагдовому містечку» та «Перлині Донеччини», – повідомив Жебрівський.

За його словами, з початку поточного тижня понад 600 людей отримали медичну допомогу у міській лікарні.

«Лікарня забезпечена усіма необхідними ліками, енергоживлення лікарні забезпечують потужні генератори», – додав Жебрівський.

Також, за його словами, завтра ремонтні бригади спробують відновити роботу місцевої ЛЕП. Сьогодні це не вдалося зробити через обстріли з боку бойовиків.

Раніше сьогодні у штабі АТО і у Спеціальній моніторинговій місії ОБСЄ повідомили, що роботи щодо відновлення електро- та водопостачання Авдіївки припинилися через порушення режиму тиші.

Бої поблизу Авдіївки на Донеччині тривають з 29 січня. Сторони конфлікту звинувачують одна одну у спричиненні боїв і повідомляють про загиблих і поранених, як серед бійців, так і серед цивільних. Місто опинилося майже без електрики, енергозабезпечення відбувається завдяки роботі пересувних енергогенераторів. Кількість відфільтрованої води для населення також обмежена.