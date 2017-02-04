До лікарні Дніпра із зони бойових дій на Донбасі доправили 4 поранених військових – лікарі

До обласної клінічної лікарні імені Мечникова в суботу доправили чотирьох військових, поранених в результаті бойових дій на Донбасі. Про це Радіо Свобода повідомили у медичному закладі.

За даними лікарів, усі госпіталізовані військовослужбовці перебувають у тяжкому стані.

Крім того, медики продовжують надавати допомогу кільком тяжкопораненим поблизу Авдіївки, доправлених в різні дні. Лікування також проходить офіцер ДСНС Дмитро Третейкін, якого в суботу повторно прооперували.

3 лютого до лікарень Дніпра привезли 15 бійців. Їх доправили з різних пунктів: Авдіївки, Маріуполя, Світлодарської дуги.

Сьогодні у Дніпрі лікарі провели в останній путь загиблу на Світлодарській дузі під час евакуації поранених бійців 44-річну жінку-санінструктора Наталію Хоружу. У неділю її поховають в рідному селі на Дніпропетровщині.

Бої поблизу Авдіївки на Донеччині тривають з 29 січня. Сторони конфлікту звинувачують одна одну у спричиненні боїв і повідомляють про загиблих і поранених, як серед бійців, так і серед цивільних.

У штабі АТО у суботу вдень повідомили про одного пораненого військовослужбовця через обстріли з боку бойовиків. В угрупованні «ДНР» заявили про поранення однієї особи, яку на сайтах бойовиків назвали «військовослужбовцем армії «ДНР». Луганські сепаратисти про обстріли впродовж дня підконтрольних їм територій не повідомляли.