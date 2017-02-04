СММ ОБСЄ: найбільше вибухів за минулу добу було в районі Авдіївки, Донецька та Ясинуватої

У Спеціальній моніторинговій місії ОБСЄ заявляють, що минулої доби було зафіксовано менше порушень режиму тиші на Донеччині у порівнянні з попереднім звітним днем, більшість порушень були виявлені в районі Авдіївки, Ясинуватої і Донецька. Про це йдеться у звіті спостерігачів, які вони надали 4 лютого.

«Хоча ситуація уздовж лінії зіткнення залишалася нестабільною, СММ зафіксувала менше порушень режиму припинення вогню в Донецькій області, зокрема близько 3300 вибухів, в порівнянні з попереднім звітним періодом. Більшість порушень режиму припинення вогню були зафіксовані в районі Донецького аеропорту, Авдіївки, Ясинуватої та Донецька», – йдеться в повідомленні.

За даними спостерігачів, понад 400 вибухів було зафіксовано в районі Донецької фільтрувальної станції. В другій половині дня 3 лютого в Авдіївці СММ ОБСЄ нарахувала 43 вибухи.

Раніше сьогодні у штабі АТО повідомили, що бойовики дещо зменшили обстріли позицій ЗСУ. Йшлося про те, що до 18-ї години 4 лютого підтримувані Росією сепаратисти здійснили 35 обстрілів. Втім, як заявили українські військові, в другій половині дня бойовики почали штурм позицій ЗСУ в районі Авдіївської промзони.

Загострення ситуація на Донбасі, зокрема через бої поблизу Авдіївки спостерігається з 29 січня. Сторони конфлікту звинувачують одна одну у спричиненні боїв і повідомляють про загиблих і поранених, як серед бійців, так і серед цивільних.