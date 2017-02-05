АП: Порошенко і Трамп говорили про загострення на Донбасі, Авдіївку та стратегічне партнерство

Президент України Петро Порошенко та президент США Дональд Трамп в ході телефонної розмови, що почалася пізно ввечері в суботу, обговорили питання загострення ситуації на Донбасі та «зміцнення стратегічного партнерства між Україною та США». Про це повідомили у прес-службі Адміністрації президента України в перші години 5 лютого.

«Співрозмовники обговорили питання зміцнення стратегічного партнерства між Україною та США. Особливу увагу було приділено врегулюванню ситуації на Донбасі та досягнення миру політико-дипломатичним шляхом. Сторони висловили глибоку стурбованість через ескалацію напруженості та погіршення гуманітарної ситуації, передусім у районі Авдіївки. Вони наголосили на нагальній необхідності встановлення режиму повного припинення вогню», – йдеться в повідомленні.

​Крім того, зазначається, що під час розмови йшлося про майбутній візит Петра Порошенка до Вашингтона, для підготовки якого до США поїде міністр закордонних справ України.

Повідомляється також, що Порошенко привітав Трампа з обранням на посаду президента та «висловився за активізацію діалогу на всіх рівнях з новою американською Адміністрацією».

«Президент України подякував главі Білого дому за тверду підтримку суверенітету та територіальної цілісності України», – зазначили в прес-службі.

Коментарів про розмову Петра Порошенка і Дональда Трампа з Білого дому наразі немає.

Чи обговорювали сторони питання збереження санкцій з боку США щодо Росії через її агресію стосовно України також невідомо.

Раніше окремі західні ЗМІ, зокрема The Washington Post та Politico з посиланням на власні джерела повідомили, що президент США Дональд Трамп запевнив лідера «Батьківщини» Юлію Тимошенко у тому, що санкції проти Росії залишаться в силі, доки Україна не буде у безпеці. Таку обіцянку, за даними видань, американський лідер дав за лаштунками щорічного Національного молитовного зібрання у Вашингтоні у четвер. Водночас у західній пресі написали, що в Адміністрації Трампа підтвердили зустріч з Тимошенко, але про жодні офіційні гарантії їй не йшлося.

У виданні Washington Post зазначили, що представники делегації від «Батьківщини», які були з Тимошенко у Вашингтоні, підтвердили слова Трампа про збереження санкцій щодо Росії. Водночас вони додали, що сама лідер «Батьківщини» не коментуватиме зустріч з американським лідером.

У суботу Радіо Свобода намагалося отримати коментар від прес-служби партії «Батьківщина» щодо достовірності відповідних повідомлень, втім поки що це питання залишається відкритим.