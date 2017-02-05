ДСНС: кількість підтоплених домогосподарств на Закарпатті скоротилася

У Держслужбі з надзвичайних ситуацій України 4 лютого повідомили, що у двох районах Закарпаття залишаються підтопленими 13 домогосподарств та близько 400 гектарів сільгоспугідь і присадибних ділянок. Раніше повідомлялося про підтоплення 276 будівель та майже 650 гектарів сільгоспугідь.

За даними відомства, підтоплення домогосподарств є у Мукачівському районі, а угідь і присадибних ділянок – у Виноградівському.

Повідомляється, що паводкова вода зійшла на дорогу в селі Шаланки Виноградівського району. Через танення снігу та скресання криги на річках утворилось 3 льодових затори. Втім вони не перешкоджають течії води у межах русла.

У ДСНС попередили про підвищену лавинонебезпеку на Закарпатті і 5 лютого.

За прогнозом Укргідрометцентру, протягом трьох діб в області прогнозується помірний мокрий сніг та дощ.