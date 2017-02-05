На відборі для участі у «Євробаченні-2017» назвали перших фіналістів від України

4 лютого відбувся перший півфінал національного відбору на пісенний конкурс «Євробачення-2017» від України, в ході якого з-поміж восьми конкурсантів було обрано двох – Tayanna (співачка Тетяна Решетняк) та група «Сальто назад». Про це йдеться на сторінці організаторів у Facebook.

Повідомляється, що за результатами голосування журі і підрахунку глядацьких голосів у фінал не пройшли SKAI («С.К.А.Й»), Роман Веремейчик і гурт Lumiere, Monochromea, Laliko, MamaRika та Арсен Мірзоян.

Відбір на «Євробачення» передбачає три півфінали. Наступні – 11 та 18 лютого. А 25 лютого – фінал національного відбору.

«Євробачення-2017» триватиме у Києві у травні на території Міжнародного виставкового центру, що на лівому березі Дніпра. Фінал пісенного конкурсу запланований на 13 травня.

Україну визначили місцем проведення «Євробачення-2017» після перемоги Джамали у травні минулого року в Швеції.