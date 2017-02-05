На Донбасі поранені двоє українських воїнів – штаб

Штаб української воєнної операції на Донбасі інформує, що 4 лютого в зоні бойових дій один український військовий зазнав поранення, ще один – травмований. Підтримувані Росією бойовики здійснили 51 обстріл за добу, як вказує штаб АТО, це вдвічі менше, ніж 3 лютого.

«На Донецькому для обстрілів Кам’янки та Авдіївки вони застосовували танки та БМП. З артилерії калібру 152 міліметри обстріляли Новолуганське. Зі 120- та 82-міліметрових мінометів – Авдіївку та Зайцеве», – ідеться в ранковому зведенні.

«Близько 17:30 окупанти розпочали штурмові дії наших позицій в районі Авдіївської промислової зони із застосуванням 152-міліметрових гармат та мінометів 120 калібру. Атака бойовиків захлинулася і вони змушені були відступити», – також повідомляє штаб АТО.

На Маріупольському напрямку сепаратисти стріляли в кількох місцевостях із мінометів різних калібрів та гранатометів, додають у штабі.

На Луганському напрямку з реактивних систем «Град» була обстріляна Новозванівка, а з мінометів різних калібрів – Богуславське, Попасна та Новозванівка, вказують українські військові.

В угрупованні «ЛНР» українських військових звинувачують в обстрілі Первомайська та Калинового з 82-міліметрових мінометів.

В угрупованні «ДНР» заявляють про відновлення електропостачання Горлівки, яке було порушене, як стверджують бойовики, внаслідок обстрілу з боку ЗСУ.

Останнім часом на Донбасі загострилася ситуація, зокрема, від 29 січня тривають запеклі бої неподалік Авдіївки. Сторони конфлікту звинуватили одна одну у спричиненні цих боїв і повідомили про загиблих і поранених, як серед бійців, так і серед цивільних жителів.

Крім того, українські військові і проросійські бойовики звинувачують одне одного у використанні забороненого Мінськими угодами озброєння.