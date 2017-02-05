Збірна України з біатлону стала третьою в естафеті на Універсіаді

Збірна України з біатлону посіла третє місце в змішаній естафеті на Універсіаді, яка триває в казахстанському місті Алмати. Команда, яка складалася з Надії Бєлкіної, Яни Бондар, Максима Івка та Артема Тищенка, пропустила вперед лише команди Росії та Казахстану.

Раніше цього тижня на Універсіаді українські біатлоністки Надія Бєлкіна та Яна Бондар здобули на двох повний комплект нагород в особистих змаганнях.

Україну на Універсіаді представляють переважно резервісти. Члени головної команди готуються до чемпіонату світу, який 9 лютого розпочнеться в австрійському Хохфільцені.