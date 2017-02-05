Трамп ухильно відповів на твердження «Путін – убивця»

Президент США Дональд Трамп проігнорував означення президента Росії Володимира Путіна як «убивці», кажучи, що Сполучені Штати також мають «багато вбивць». Про це він заявив в інтерв’ю, яке буде показане на телеканалі Fox 5 лютого перед початком Super Bowl – надпопулярної трансляції фінальної гри з американського футболу.

У показаних 4 лютого фрагментах розмови інтерв’юер Білл О'Рейлі спитав Трампа, чи він поважає Путіна.

«Я поважаю його. Але я багатьох людей поважаю. Це не означає, що я збираюся ладнати з ним. Я кажу, що краще ладнати з Росією, ніж ні, і якщо Росія допомагає нам у боротьбі проти бойовиків угруповання «Ісламська держава», що є головним протистоянням, а також ісламським тероризмом у всьому світі – це хороша річ», – повторив свою вже не раз озвучену позицію президент США.

«Але ж він убивця, Путін – убивця», – сказав О'Рейлі.

«Є багато вбивць. У нас є багато вбивць. Що ви думаєте? Наша країна настільки безневинна?» – відповів на це твердження Трамп.

Президент США Дональд Трамп у перебігу передвиборної кампанії не раз висловлював заяви, прихильні до Росії і її президента Володимира Путіна. Він, зокрема, припускав імовірність розглянути можливість скорочення чи скасування санкцій щодо Росії і навіть визнання належності Росії окупованого нею нині українського Криму.

Водночас цього тижня в ООН посол США Ніккі Гейлі, яка представляє позицію адміністрації Трампа, засудила Росію через активізацію бойових дій на сході України. Вона також повторила позицію США щодо того, що санкції, запроваджені через анексію Криму, залишаться чинними до деокупації півострова.