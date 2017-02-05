Доступність посилання

logo-print
пошук за словом...
05 лютого 2017, Київ 10:39
Новини | Міжнародні

Міністерство юстиції США оскаржило рішення суду про припинення дії указу Трампа щодо іммігрантів

Логотип Міністерства юстиції США

Логотип Міністерства юстиції США

Дивитись коментарі

Міністерство юстиції США подало апеляцію з метою відновити дію указу президента Дональда Трампа, який тимчасово забороняє громадянам семи переважно мусульманських країн, а також усім біженцям в’їзд до Сполучених Штатів.

Відомство вдалося до таких дій пізно ввечері 4 лютого – через кілька годин після того, як Трамп різко відреагував на рішення суду в Сіетлі про припинення дії указу президента щодо заборони в’їзду до США громадянам семи переважно мусульманських країн. У повідомленні на сторінці в Twitter Трамп назвав рішення «сміховинним», а самого федерального суддю США «так званим».

«Рішення цього так званого судді (Джеймса Робарта – ред.), який, по суті, скасував правопорядок в нашій країні, сміховинне і буде скасовано», – написав Трамп.

Ввечері 3 лютого суддя федерального суду у Сіетлі Джеймс Робарт, призначений іще Джорджем Бушем-молодшим, припинив дію положень президентського указу Дональда Трампа, що передбачає 90-денну заборону на в’їзд до США громадян семи країн, безстрокове припинення допуску у країну сирійських біженців і 120-денну заборону на прийняття біженців із решти країн світу.

Судове розпорядження діє в масштабах всієї країни.

Представник Білого дому Шон Cпайсер висловив незадоволення рішенням суду.

Державний департамент США 3 лютого повідомив, що близько 60 тисяч віз, раніше виданих громадянам Ірану, Іраку, Лівії, Сомалі, Судану, Сирії та Ємену, були визнані недійсними через положення указу, чинність яких нині зупинено.

УСІ НОВИНИ

ВИБРАНЕ ВІДЕО

Recommended

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

Нагору
XS
SM
MD
LG