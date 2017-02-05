Міністерство юстиції США оскаржило рішення суду про припинення дії указу Трампа щодо іммігрантів

Міністерство юстиції США подало апеляцію з метою відновити дію указу президента Дональда Трампа, який тимчасово забороняє громадянам семи переважно мусульманських країн, а також усім біженцям в’їзд до Сполучених Штатів.

Відомство вдалося до таких дій пізно ввечері 4 лютого – через кілька годин після того, як Трамп різко відреагував на рішення суду в Сіетлі про припинення дії указу президента щодо заборони в’їзду до США громадянам семи переважно мусульманських країн. У повідомленні на сторінці в Twitter Трамп назвав рішення «сміховинним», а самого федерального суддю США «так званим».

«Рішення цього так званого судді (Джеймса Робарта – ред.), який, по суті, скасував правопорядок в нашій країні, сміховинне і буде скасовано», – написав Трамп.

Ввечері 3 лютого суддя федерального суду у Сіетлі Джеймс Робарт, призначений іще Джорджем Бушем-молодшим, припинив дію положень президентського указу Дональда Трампа, що передбачає 90-денну заборону на в’їзд до США громадян семи країн, безстрокове припинення допуску у країну сирійських біженців і 120-денну заборону на прийняття біженців із решти країн світу.

Судове розпорядження діє в масштабах всієї країни.

Представник Білого дому Шон Cпайсер висловив незадоволення рішенням суду.

Державний департамент США 3 лютого повідомив, що близько 60 тисяч віз, раніше виданих громадянам Ірану, Іраку, Лівії, Сомалі, Судану, Сирії та Ємену, були визнані недійсними через положення указу, чинність яких нині зупинено.