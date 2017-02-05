Газ і тепопостачання в Авдіївці є – Жебрівський

Голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський вказує на відносну нормалізацію ситуації в потерпілій внаслідок кількаденних обстрілів Авдіївці.

«Газ і теплопостачання у квартирах є, воду подаємо по графіку. Лікарня та «Укртелеком» працюють у штатному режимі. Підрозділи національної поліції працюють у посиленому режимі для забезпечення порядку у місті», – повідомив керівник Донеччини.

«Дуже допомогли і розвантажили потік людей створені вчора нацполіцією на околицях Авдіївки два додаткові пункти звернень громадян. Ці пункти працюють також і в режимі пунктів обігріву, харчування та надання гуманітарної допомоги. По місту працюють машини, які розвозять продукти харчування і теплі речі», – написав Жебрівський у Facebook уранці 5 лютого.

Українська сторона у Спільному центрі контролю в координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін (СЦКК) ввечері 4 лютого заявила, що за 5 діб підтримувані Росією бойовики випустили по Авдіївці на Донеччині 7500 снарядів.

В угрупованні «ДНР» заявили, що українські військові упродовж тижня майже 15 тисяч разів обстріляли території, підконтрольні угрупованню, із застосуванням реактивних систем «Ураган» і «Град».

Загострення ситуація на Донбасі, зокрема через бої поблизу Авдіївки, спостерігається з 29 січня. Сторони конфлікту звинувачують одна одну у спричиненні боїв і повідомляють про загиблих і поранених, як серед бійців, так і серед цивільних.