Ремонтники прибули на Донецьку фільтрувальну станцію – ОБСЄ

Бригада ремонтників прибула на Донецьку фільтрувальну станцію, щоб відновити роботу цього важливого інфраструктурного об’єкта. Про це 5 лютого повідомила в мережі мікроблогів Twitter Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ.

«Бригада ремонтників прибула на місце руйнувань. Порушень режиму припинення вогню зараз немає», – вказали спостерігачі.

Перед тим в ОБСЄ заявили, що на Донецькій фільтрувальній станції сапери досліджують безпеку під’їзних шляхів до місця ремонту.

Дотримання режиму припинення вогню контролюють спостерігачі на чолі з першим заступником голови Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ Александром Гуґом.

Раніше цього тижня в місії повідомляли, що бойовики підтримуваного Росією угруповання «ДНР» не пускали представників ОБСЄ для огляду Донецької фільтрувальної станції.

Донецька фільтрувальна станція, розташована між Авдіївкою та Ясинуватою, опинилася в зоні бойових дій, які розпочалися 29 січня. Від роботи цього підприємства залежить водопостачання Донецька та навколишніх міст і селищ. Упродовж тижня в Донецьку фіксували перебої у водопостачанні.