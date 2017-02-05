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05 лютого 2017, Київ 12:12
Новини | Події

Ремонтники прибули на Донецьку фільтрувальну станцію – ОБСЄ

Перший заступник голови Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ Александр Гуґ

Перший заступник голови Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ Александр Гуґ

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Бригада ремонтників прибула на Донецьку фільтрувальну станцію, щоб відновити роботу цього важливого інфраструктурного об’єкта. Про це 5 лютого повідомила в мережі мікроблогів Twitter Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ.

«Бригада ремонтників прибула на місце руйнувань. Порушень режиму припинення вогню зараз немає», – вказали спостерігачі.

Перед тим в ОБСЄ заявили, що на Донецькій фільтрувальній станції сапери досліджують безпеку під’їзних шляхів до місця ремонту.

Дотримання режиму припинення вогню контролюють спостерігачі на чолі з першим заступником голови Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ Александром Гуґом.

Раніше цього тижня в місії повідомляли, що бойовики підтримуваного Росією угруповання «ДНР» не пускали представників ОБСЄ для огляду Донецької фільтрувальної станції.

Донецька фільтрувальна станція, розташована між Авдіївкою та Ясинуватою, опинилася в зоні бойових дій, які розпочалися 29 січня. Від роботи цього підприємства залежить водопостачання Донецька та навколишніх міст і селищ. Упродовж тижня в Донецьку фіксували перебої у водопостачанні.

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