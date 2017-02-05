З Авдіївки евакуйовані 290 людей – ДСНС

З міста Авдіївки Донецької області станом на 10:00 5 лютого евакуйовані 290 людей, майже половина з них (135) – це діти. Про це повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

«На даний час до мобільних пунктів обігріву, з початку їх функціонування, звернулися 10 580 осіб, харчування здійснюється трьома польовими кухнями. Організована та проводиться видача населенню міста гуманітарної допомоги у вигляді продуктових та промислових наборів у пакетах, наразі видані 5133 набори. За добу видано 7 тонн овочів, 800 буханок хліба, ковдри, матраци та свічки», – ідеться в повідомленні.

Голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський вказує на відносну нормалізацію ситуації в потерпілій внаслідок кількаденних обстрілів Авдіївці.

«Газ і теплопостачання у квартирах є, воду подаємо по графіку. Лікарня та «Укртелеком» працюють у штатному режимі. Підрозділи національної поліції працюють у посиленому режимі для забезпечення порядку у місті», – повідомив керівник Донеччини.

Загострення ситуація на Донбасі, зокрема через бої поблизу Авдіївки, спостерігається з 29 січня. Сторони конфлікту звинувачують одна одну у спричиненні боїв і повідомляють про загиблих і поранених, як серед бійців, так і серед цивільних.

4 лютого інтенсивність бойових дій стала меншою, відзначив штаб української воєнної операції на Донбасі.