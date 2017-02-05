Апеляційний суд у США відхилив запит Мінюсту про відновлення дії імміграційного указу Трампа

Федеральний апеляційний суд в американському місті Сан-Франциско відхилив запит міністерства юстиції США і не погодився негайно відновити дію імміграційного указу президента Дональда Трампа.

Це означає, що заборона на в’їзд до США громадянам семи переважно мусульманських країн, а також усім біженцям не працюватиме щонайменше до кінця розгляду поданої міністерством юстиції скарги.

Суд також дав обом сторонам термін до вечора понеділка надати свої подальші аргументи.

Раніше Міністерство юстиції США подало апеляцію з метою відновити дію указу президента Дональда Трампа. Відомство вдалося до таких дій пізно ввечері 4 лютого – через кілька годин після того, як Трамп різко відреагував на рішення суду в Сіетлі. У повідомленні на сторінці в Twitter Трамп назвав рішення «сміховинним», а самого федерального суддю США «так званим».

«Рішення цього так званого судді (Джеймса Робарта – ред.), який, по суті, скасував правопорядок в нашій країні, сміховинне і буде скасовано», – написав Трамп.

Ввечері 3 лютого суддя федерального суду у Сіетлі Джеймс Робарт, призначений іще Джорджем Бушем-молодшим, припинив дію положень президентського указу Дональда Трампа, що передбачає 90-денну заборону на в’їзд до США громадян семи країн, безстрокове припинення допуску у країну сирійських біженців і 120-денну заборону на прийняття біженців із решти країн світу.

Судове розпорядження діє в масштабах всієї країни.

Державний департамент США 3 лютого повідомив, що близько 60 тисяч віз, раніше виданих громадянам Ірану, Іраку, Лівії, Сомалі, Судану, Сирії та Ємену, були визнані недійсними через положення указу, чинність яких нині зупинено.