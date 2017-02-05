Доступність посилання

logo-print
пошук за словом...
05 лютого 2017, Київ 15:12
Новини | Події

В Авдіївці досі не відновлене електропостачання, працюють ремонтні бригади

Авдіївка, 5 лютого 2017 року

Авдіївка, 5 лютого 2017 року

Дивитись коментарі

В Авдіївці Донецької області, яка впродовж тижня потерпала від обстрілів із застосуванням важкої артилерії, другий день відносно тихо. Про це з прифронтового міста повідомляє 5 лютого кореспондент Радіо Свобода.

«Електропостачання міста досі не відновлене. Але гуманітарної катастрофи теж немає», – вказує він.

Голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський зранку в неділю також вказав на відносну нормалізацію ситуації в Авдіївці.

«Газ і теплопостачання у квартирах є, воду подаємо по графіку. Лікарня та «Укртелеком» працюють у штатному режимі. Підрозділи національної поліції працюють у посиленому режимі для забезпечення порядку в місті», – повідомив керівник Донеччини.

Побачити на власні очі стан надання медичної допомоги до Авдіївки прибула міністр охорони здоров’я України Уляна Супрун.

Міністр охорони здоров’я України Уляна Супрун в Авдіївці, 5 лютого 2017 року

Міністр охорони здоров’я України Уляна Супрун в Авдіївці, 5 лютого 2017 року

Загострення ситуація на Донбасі, зокрема через бої поблизу Авдіївки, спостерігається з 29 січня. Сторони конфлікту звинувачують одна одну у спричиненні боїв і повідомляють про загиблих і поранених, як серед бійців, так і серед цивільних.

УСІ НОВИНИ

ВИБРАНЕ ВІДЕО

Recommended

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

Нагору
XS
SM
MD
LG