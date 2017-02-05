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05 лютого 2017, Київ 16:42
Новини | Міжнародні

Поранений біля Лувра нападник одужує – прокурор Парижа

Поліцейські біля Лувра, 3 лютого 2017 року

Поліцейські біля Лувра, 3 лютого 2017 року

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У Парижі офіс прокурора повідомив, що «людина з мачете», яка була поранена французьким солдатом біля входу в Лувр і нині перебуває в лікарні, одужує і може бути арештована. Здоров’ю 29-річного громадянина Єгипту вже нічого не загрожує, заявили в канцелярії прокурора Парижа.

Президент Франції Франсуа Олланд назвав інцидент, що стався 3 лютого, «терористичним нападом». Ніхто з відвідувачів музею не постраждав.

Лувр після тимчасового закриття знову працює за звичайним розкладом.

У Франції далі діє надзвичайний стан, запроваджений після серії терактів у Парижі 13 листопада 2015 року, коли загинули 130 людей. Після цього в країні сталися ще щонайменше 13 нападів, жертвами яких стали десятки людей.

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