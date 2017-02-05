Поранений біля Лувра нападник одужує – прокурор Парижа

У Парижі офіс прокурора повідомив, що «людина з мачете», яка була поранена французьким солдатом біля входу в Лувр і нині перебуває в лікарні, одужує і може бути арештована. Здоров’ю 29-річного громадянина Єгипту вже нічого не загрожує, заявили в канцелярії прокурора Парижа.

Президент Франції Франсуа Олланд назвав інцидент, що стався 3 лютого, «терористичним нападом». Ніхто з відвідувачів музею не постраждав.

Лувр після тимчасового закриття знову працює за звичайним розкладом.

У Франції далі діє надзвичайний стан, запроваджений після серії терактів у Парижі 13 листопада 2015 року, коли загинули 130 людей. Після цього в країні сталися ще щонайменше 13 нападів, жертвами яких стали десятки людей.