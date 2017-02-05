У Туреччині заарештували понад 400 осіб за підозрою у зв’язках із екстремістами

У Туреччині за підозрою у зв’язках з екстремістським угрупованням «Ісламська держава» заарештовані понад 400 осіб. Про це повідомляють турецькі державні інформагенції.

Зокрема, агентство Anadolu твердить, що 60 осіб, переважно іноземців, були затримані у столиці країни Анкарі. Ще близько 150 осіб затримані в прикордонній із Сирією провінції Шанліурфа.

Арешти проводилися по всій країні, включно зі Стамбулом, Ізміром та Газіантепом, розташованим неподалік сирійського кордону.

Інформагенції повідомляють із посиланням на спецслужби, що дев’ять підозрюваних, ймовірно, готували теракт у місті Ізмір, що на північному заході Туреччини.