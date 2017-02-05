Владна партія Франції висунула свого кандидата на президентські вибори

У Франції 5 лютого нині владна Соціалістична партія офіційно висунула свого кандидата Бенуа Амона на посаду президента Франції. Тиждень тому цей 49-річний політик, який вважався аутсайдером, став переможцем праймеріз лівих, набравши близько 59% голосів у другому турі.

У паризький зал, де відбулося представлення кандидата Амона, прийшли близько двох тисяч людей. Серед них були мер Парижа Анн Ідальго, колишня міністр юстиції Крістіан Тобіра, а також деякі члени кабінету міністрів. На церемонії були присутні також конкуренти Амона по праймеріз Арно Монтебур і Венсен Пейон, але не було екс-прем'єра Манюеля Вальса, який програв Амону в другому турі праймеріз.

За даними соціологів, за тиждень рейтинг Бенуа Амона збільшився приблизно на десять відсотків – до 16-17%.

Чинний президент Франції Франсуа Олланд, який також представляє Соціалістичну партію, не став висувати свою кандидатуру. Соціологічні дослідження вказують, що цей політик нині вкрай непопулярний серед виборців.

Перший тур президентських виборів у Франції відбудеться наприкінці квітня.