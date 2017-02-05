На Дніпропетровщині поховали санінструктора, загиблу на Світлодарській дузі

На Дніпропетровщині в неділю, 5 лютого, поховали санінструктора 54-ї окремої механізованої бригади, молодшого сержанта Наталію Хоружу, загиблу під час обстрілу на Світлодарській дузі цього тижня. Прощання з медичним працівником відбулося в селищі Просяна Покровського району, де вона жила разом із чоловіком і 20-річною донькою. Проводили в останню путь 44-річну жінку всім селищем.

За словами односельців, Наталія Хоружа закінчила медичне училище, працювала медиком у селі Зелений Гай. Після одруження переїхала до Просяної. Як розповідають односельці, в зоні АТО Наталія Хоружа пропрацювала санінструктором 5 місяців, рятувала життя поранених бійців.

У прес-центрі РНБО у неділю повідомили, що медик загинула, намагаючись вивезти пораненого бійця.

«Молодший сержант Наталія Хоружа 2 лютого загинула під ворожим обстрілом на Світлодарській дузі під час евакуації пораненого з передової. Ця мужня жінка врятувала життя багатьом нашим солдатам та офіцерам», – йдеться в офіційному повідомленні.

За даними волонтерів, санінструктор загинула внаслідок влучання в машину «швидкої» протитанкової керованої ракети.

У соціальних мережах волонтери оголосили збір коштів для допомоги родині на картку чоловіка загиблої медичної працівниці.