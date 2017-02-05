Авдіївку підключають до електропостачання – Цеголко

Ремонтні бригади завершили роботи з відновлення лініі електропостачання до Авдіївки. Про це, як повідомив у Facebook речник президента України Святослав Цеголко, главу держави проінформував віце-прем’єр-міністр Геннадій Зубко.

«Українські електрики разом з піротехніками ДСНС щойно повернулися з місця ремонту. Розпочався наступний етап – приєднання до трансформаторних підстанцій», – відзначив Цеголко.

Раніше 5 лютого кореспондент Радіо Свобода повідомив з Авдіївки, що електропостачання міста досі не відновлене. «Але гуманітарної катастрофи теж немає», – вказав він.

Голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський зранку в неділю так змалював ситуацію в Авдіївці.

«Газ і теплопостачання у квартирах є, воду подаємо по графіку. Лікарня та «Укртелеком» працюють у штатному режимі», – повідомив керівник Донеччини.

Електропостачання Авдіївки припинилося на початку тижня – після того, як внаслідок обстрілів із важкої артилерії бойовики угруповання «ДНР» пошкодили лінію живлення головного підприємства міста, Авдіївського коксохімічного заводу.