НБУ просить утриматися від «завчасних висновків» щодо затримання директора Департаменту платіжних систем

Прес-служба Національного банку України звернулася до журналістів з проханням утримуватися від «завчасних висновків... та упереджених суджень» щодо обставин затримання директора Департаменту платіжних систем НБУ.

«Як стало відомо під час судового засідання 3 лютого 2017 року, арешт відбувся за місцем проживання вночі, а не на місці скоєння злочину; під час згаданої події був обшук, а не затримання з хабарем, безпосереднього факту отримання неправомірної вигоди також не було; посередники або «спільники» у помешканні під час затримання також не перебували; кількість коштів, згаданих в звинуваченні, набагато більша за суму коштів, виявлених під час обшуку», – ідеться в повідомленні прес-служби НБУ у Facebook.

«Національний банк... всебічно сприяє слідству та сподівається на неупереджене розслідування та дотримання принципу презумпції невинуватості», – підкреслили у прес-службі.

Генеральна прокуратура України та СБУ затримали директора одного із департаментів Національного банку України та трьох його спільників під час одержання 25 тисяч доларів хабара. Про це 3 лютого повідомило управління зв’язків із громадськістю та ЗМІ Генпрокуратури.

За даними відомства, операція із затримання відбулася 2 лютого.

«Під час одержання останньої частини неправомірної вигоди у сумі 25 тисяч доларів США затримано директора одного із департаментів Національного банку України та трьох його спільників, які виступали у ролі посередників», – йдеться в повідомленні.